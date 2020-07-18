Внутри сожженного собора был слышен взрыв

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18 июля 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

globallookpress.com/ Ronan Houssin via www.imago-imag

Пожар в кафедральном соборе в городе Нант уничтожил внутренние помещения. Здание было построено в XV веке. Внутри находилось имущество, представляющее историческую ценность. Уже рассматривается версия поджога. Очевидцы говорят, там был взрыв.

Выбиты витражи, сгорел большой орган, который находился в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в городе Нант. Утром в субботу там начался пожар. Пламя поглотило всю внутреннюю часть здания. Через несколько часов возгорание было локализовано. Теперь прокуратура разбирается в случившемся.

«Мы рассматриваем этот инцидент, как преступный акт», — сообщил прокурор Пьер Сеннес: «На этом месте было найдено три места, с которых началось возгорание».

Поджог и стал основной версией пожара. Одно из мест поджога находилось как раз позади органа. Но судя по обстоятельствам, это и вовсе мог быть теракт. Владелец газетного киоска рядом с собором услышал взрыв около половины восьмого утра. Он как раз в этот момент открывал торговую точку.

Впрочем, теракт — это лишь предположение. Взорваться могло что-то внутри самого собора, когда пламя уже вовсю полыхало.