Во Франции начато расследование по факту намеренного поджога собора в Нанте

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18 июля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 20 Minutes

Собор святых Петра и Павла в Нанте, Bernard Jaubert/http://imagebroker.com/#/search/

Прокуратура Нанта приступила к расследованию по факту умышленного поджога кафедрального собора Святых Петра и Павла в городе. Информация о возгорании в церкви поступила в СМИ утром в субботу, 18 июля.

Прокурор Нанта Пьер Сен отметил, что в настоящий момент основной является криминальная версия возникновения пожара в соборе. На это указывает наличие сразу трех очагов возгорания: один расположен на уровне большого органа, два – справа и слева от него.

Напомним, на место пожара во второй половине дня прибудет премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении глав МВД и Минкультуры.