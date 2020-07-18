Во Франции начато расследование по факту намеренного поджога собора в Нанте
18 июля 2020, 13:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: 20 Minutes
Прокуратура Нанта приступила к расследованию по факту умышленного поджога кафедрального собора Святых Петра и Павла в городе. Информация о возгорании в церкви поступила в СМИ утром в субботу, 18 июля.
Прокурор Нанта Пьер Сен отметил, что в настоящий момент основной является криминальная версия возникновения пожара в соборе. На это указывает наличие сразу трех очагов возгорания: один расположен на уровне большого органа, два – справа и слева от него.
Напомним, на место пожара во второй половине дня прибудет премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении глав МВД и Минкультуры.
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