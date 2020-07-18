Появились первые кадры пожара в соборе в Нанте

В субботу утром, 18 июля, появились первые кадры пожара в соборе, расположенном во французском городе Нант. Информация о возгорании в здании церкви поступила сегодня рано утром, на месте работают 100 пожарных.
В сети опубликованы первые кадры с места возгорания. На фотографиях и видеозаписях видно, что из центрального окна собора святых Петра и Павла вырываются языки пламени, а затем валят клубы плотного дыма.
На место во второй половине дня прибудут премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен, а также министр культуры страны Розелин Башло. Информации о том, по какой причине возник пожар в соборе, пока не поступало.
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