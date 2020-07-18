Пожар вспыхнул в соборе во французском Нанте

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18 июля 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

Собор святого Петра и Павла в Нанте, Linda McKie/imageBROKER.com

Утром в субботу, 18 июля, в кафедральном соборе во французском городе Нант на западе страны вспыхнул пожар. На место происшествия выехали пожарные, граждан просят не приближаться к зданию.

Согласно некоторой информации, периметр собора оцеплен. Уточняется, что в настоящий момент на месте работают около 60 огнеборцев и шесть пожарных машин.

Отметим, что собор святого Петра и Павла в Нанта является одной из крупнейших готических церквей на территории Франции. Ее строительство началось в XV веке и продолжалось 457 лет. По высоте здание на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.