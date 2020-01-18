Пожар едва не уничтожил одно из самых знаменитых кафе Парижа, построенное в начале XX века

Утром в субботу, 18 января, стало известно, что пожар едва не уничтожил одно из самых знаменитых кафе Парижа. Согласно последней информации, речь идет о заведении, расположенном в квартале Монпарнас.

Отмечается, что пламя распространилось в помещениях кафе "Ротонда", которое было создано еще в 1903 году. Огонь нанес существенный ущерб уникальной обстановке заведения, выполненной в стиле "ар-деко".

В настоящий момент в качестве основной версии случившегося рассматривается поджог. Установлено, что в кафе было несколько очагов возгорания. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия благодаря сработавшей сигнализации. На ликвидацию пламени потребовалось больше часа.