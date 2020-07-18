Украинский аналитик назвал срок уничтожения Крымского моста в случае «серьезного конфликта»
18 июля 2020, 12:30[ «Аргументы Недели» ]
В случае «серьезного конфликта» в черноморском регионе российская группировка, дислоцированная на территории Крымского полуострова, угодит в ловушку и будет «размолочена» за 36 часов. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ Михаил Гончар, военный эксперт с Украины.
По словам аналитика, в течение того же срока действующие против России силы уничтожат Крымский мост. Кто это сделает, Гончар не уточнил, отмечает процитировавший эксперта интернет-портал «ПолитНавигатор».
Ранее сегодня сообщалось, что Ренат Кузьмин, бывший депутат Верховной Рады, рассказал, как прекратить вооруженное противостояние на востоке Украины и вернуть Донбасс под киевскую юрисдикцию.
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