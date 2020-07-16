Военные Азербайджана пригрозили ракетным ударом по АЭС в Армении

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16 июля 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Минобороны Азербайджана, фото с сайта ведомства

В Министерстве обороны Азербайджана заявили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по Мецаморской атомной электростанции в Армении. АЭС в Армении находится вблизи города Мецамор.

Руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы подчеркнул, что этот удар может быть катастрофой для Армении. По его словам, Ереван не должен забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС.

О возможности нанесения удара по АЭС Даргяхлы заявил, отвечая на угрозы армянских военных ударом по плотине Мингечевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий.

Представитель Минобороны Азербайджана подчеркнул, что имеющиеся в распоряжении военных средства ПВО не позволят нанести удар по плотине. Он сообщил о проведенных в Азербайджане работах по укреплению плотины Мингечевирского водохранилища.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о гибели двух офицеров в результате обстрела со стороны армянских военных. С 12 июля Азербайджан и Армения находятся на грани полномасштабного конфликта.