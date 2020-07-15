Sohu назвало предполагаемого кандидата на отделение от Украины вслед за Крымом
15 июля 2020, 10:49[ «Аргументы Недели» ]
Одесса может отделиться от Украины вслед за Крымским полуостровом, ставшим частью Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах китайских интернет-СМИ.
Как пишет издание Sohu, в Одессе сильны пророссийские настроения. Угроза ее выхода из состава Украины возникла еще в 2014 году, однако тогда центральной власти удалось предотвратить реализацию данного сценария.
В процитированной публикации отмечается, что вероятность отделения Одессы сохраняется, поскольку обстановка в регионе не так стабильна, как этого хотелось бы Киеву.
Ранее в среду сообщалось, что украинский политик Юлия Тимошенко заявила о передаче страны международным спекулянтам.
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