Sohu назвало предполагаемого кандидата на отделение от Украины вслед за Крымом

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15 июля 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

Морской вокзал в Одессе, Server Amzayev / globallookpress.com

Одесса может отделиться от Украины вслед за Крымским полуостровом, ставшим частью Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах китайских интернет-СМИ.

Как пишет издание Sohu, в Одессе сильны пророссийские настроения. Угроза ее выхода из состава Украины возникла еще в 2014 году, однако тогда центральной власти удалось предотвратить реализацию данного сценария.

В процитированной публикации отмечается, что вероятность отделения Одессы сохраняется, поскольку обстановка в регионе не так стабильна, как этого хотелось бы Киеву.

Ранее в среду сообщалось, что украинский политик Юлия Тимошенко заявила о передаче страны международным спекулянтам.