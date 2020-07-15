Юлия Тимошенко заявила о передаче Зеленским Украины международным спекулянтам

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15 июля 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский политик Юлия Тимошенко, Tarasov / globallookpress.com

Владимир Зеленский передает Украину под контроль международных финансовых спекулянтов. С таким обвинением в адрес главы государства выступила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, соответствующий пост политика размещен в социальной сети Facebook.

По словам Тимошенко, аффилированная с Зеленским правящая партия «Слуга народа» принимает «лоббистские коррупционные законы», угождая «иностранным аферистам». Согласно точке зрения руководителя «Батькивщины», законодательный процесс на Украине организован вопреки интересам населения страны.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Вячеслав Володин, спикер Госдумы, пригрозил киевским политикам экстрадицией в Российскую Федерацию за призывы к «возвращению» Крымского полуострова.