Володин пригрозил выдачей в РФ украинским политикам за призывы «вернуть» Крым
14 июля 2020, 16:15[ «Аргументы Недели» ]
Одобренный сегодня Госдумой в первом чтении законопроект о защите территориальной целостности РФ позволит требовать экстрадиции украинских политиков, призывающих «вернуть» Крымский полуостров. Такое заявление сделал Вячеслав Володин, председатель российского парламента.
Высказывания в отношении Крыма повлекут наказание по законам РФ, пригрозил спикер киевским политикам, выступая на заседании Думы.
Ранее во вторник сообщалось, что Николай Капитоненко, украинский эксперт, объяснил, почему для Москвы невыгодно присоединять территории в Донбассе, которые контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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