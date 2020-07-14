Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите территориальной целостности

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14 июля 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Зал заседаний ГД. Фото: сайт Госдумы РФ

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», направленные на реализацию новых положений Конституции РФ.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что законопроект, направленный на реализацию новых норм Конституции, будет рассмотрен до конца сессии. Он отметил, что любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и будут строго пресекаться.

«Это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию. Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России», — подчеркнул Володин.

По его словам, «после принятия закона экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности РФ, в том числе отчуждению части ее территории».