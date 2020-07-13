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Госдума приступила к изменению законодательства в связи с поправками к Конституции

, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума приступила к изменению законодательства в связи с поправками к Конституции
Здание Госдумы. Фото: сайт Госдумы РФ

Решением Совета ГД законопроект, внесенный на прошлой неделе в развитие конституционной поправки – об ограничении возможности внесудебного изъятия детей из семьи – разослан в комитеты и фракции, президенту, в Совет Федерации, правительство, Счетную и Общественную палаты, а также в регионы.

До 15 августа профильный комитет ждет от них замечаний и предложений по тексту, говорится в сообщении Госдумы.

«Законопроекты, направленные на реализацию новых норм Конституции – приоритет в работе Государственной Думы. Согласно принятым поправкам, дети – важнейший приоритет государственной политики России. Наша задача – обеспечить благополучие детей и создать условия для их достойного воспитания в семье», – подчеркнул председатель ГД.

Во вторник в первом чтении депутаты рассмотрят законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории, будет приравнено к экстремизму.

ДВа

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