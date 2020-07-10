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Госдума рассмотрит в первом чтении поправки о защите территориальной целостности

, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума рассмотрит в первом чтении поправки о защите территориальной целостности
Здание Госдумы. Фото: сайт сайт Госдумы РФ

Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме поддержать в первом чтении поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности» в части уточнения понятия экстремистской деятельности.

По словам председателя комитета Василия Пискарева, рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на 14 июля. Во втором чтении закон предлагается рассмотреть 21 июля, а в третьем, окончательном – 23 июля.

Поправками предлагается дополнить законодательство положением, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.

«Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с поправками в Конституцию РФ», – пояснил Пискарев.

ДВа

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