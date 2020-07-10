В Госдуме предлагают дать возможность муниципалитетам помогать своим медикам

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10 июля 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Дмитрий Морозов. Фото: сайт Госдумы РФ

Члены думского комитета по охране здоровья примут самое активное участие в проработке законодательных изменений в развитие новых норм Конституции. Об этом заявил глава комитета Дмитрий Морозов.

Парламентарий отметил, что ряд предложений по изменению действующего законодательства уже подготовлены. Он также обратился к депутатам с просьбой во время работы в регионах собрать дополнительные предложения с мест.

Морозов подчеркнул, что было чрезвычайно важным установление вертикали взаимодействия между федеральным, субъектовым и муниципальным уровнем.

«Вторая принципиальная позиция – это создание условий для здорового образа жизни и ответственность человека за свое здоровье. И конечно же, важнейшая тема, о которой мы говорили: надо дать возможность муниципалитетам помогать своим медикам. Все это мы должны отразить в законах», – заявил парламентарий.