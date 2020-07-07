Неверов считает необходимым, чтобы граждане стали соавторами принимаемых законов

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7 июля 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат ГД Сергей Неверов. Фото: сайт Госдумы РФ

Необходимо, чтобы максимальное количество заинтересованных граждан стали соавторами принимаемых законов так же, как стали соавторами поправок в Конституцию. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Неверов.

Говоря о поправках в Конституцию, он отметил, что они должны быть отражены в конкретных законах, которые защитят права и интересы граждан, отразят изменения, происходящие в политической системе.

По его словам, многое предстоит сделать регионам, так как ряд вопросов социальной защиты находятся в рамках их полномочий.

«Мы считаем, что эти законы должны быть широко обсуждены с представителями гражданского общества», – заявил парламентарий.