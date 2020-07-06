Крашенинников рассказал, как будут приниматься законы по принятым поправкам в Конституцию

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6 июля 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Павел Крашенинников. Фото: сайт Госдумы РФ

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ, которая займется мониторингом реализации новых положений, будет рассматривать и обсуждать предлагаемые законопроекты.

Об этом заявил сопредседатель группы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Для нас очевидна ценность поправок в их системном характере. Мы считаем, что эта группа будет продолжать работать в качестве эффективной площадки взаимодействия между различными органами власти, субъектами и муниципалитетами, институтами гражданского общества», – сказал Крашенинников.

По его словам, на данный момент предлагается «порядка ста изменений на федеральном уровне, порядка ста законов».

«Мы выделяем следующие сферы: социальная сфера, в том числе соцгарантии, пенсии, пособия, поддержка различных слоев населения, защита института семьи, вопросы образования. Второй блок – здравоохранение, наука и культура, третий – это организация публичной власти, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательства о выборах, четвертое – оборона, безопасность и неприкосновенность территорий, пятое – развитие предпринимательства, частной инициативы, защита права собственности, развития НКО и институтов гражданского общества», добавил парламентарий.