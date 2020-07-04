Опубликован обновленный текст Конституции РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

4 июля 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Конституция, Zamir Usmanov/globallookpress.com

Текст Конституции России с поправками, принятыми в результате общероссийского голосования, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», - говорится в тексте документа.

Отмечается, что в Основной закон внесли 206 поправок. Согласно данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% граждан.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ о вступлении в силу поправок с 4 июля, а также рассказал об изменении законодательной базы в стране.