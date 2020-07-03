Путин рассказал об изменении законодательной базы России
3 июля 2020, 18:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
России предстоит качественное изменение законодательства после принятия поправок к Конституции.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон. Глава государства отметил, что было очевидным, что в случае поддержки гражданами предложенных поправок «потребуется серьезная масштабная законотворческая работа».
«И этот момент настал», – заявил Путин, добавив, что речь идет о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны, она должна полностью соответствовать обновленной Конституции.
В пятницу президент подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее поправками», которые вступят в силу 4 июля.
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