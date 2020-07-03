Путин рассказал об изменении законодательной базы России

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3 июля 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

России предстоит качественное изменение законодательства после принятия поправок к Конституции.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон. Глава государства отметил, что было очевидным, что в случае поддержки гражданами предложенных поправок «потребуется серьезная масштабная законотворческая работа».

«И этот момент настал», – заявил Путин, добавив, что речь идет о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны, она должна полностью соответствовать обновленной Конституции.

В пятницу президент подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее поправками», которые вступят в силу 4 июля.