Поправки в Конституцию РФ вступят в силу 4 июля

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3 июля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Конституция РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

В субботу, 4 июля, в силу вступят принятые ранее гражданами страны поправки в Конституцию Российской Федерации. Соответствующий указ днем в пятницу подписал президент России Владимир Путин.

В указе подчеркивается, что поправки, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года №1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", начнут действовать с завтрашнего дня.

Напомним, голосование по поправкам в основной закон страны проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. За принятие поправок отдали свои голоса 77,92% россиян (почти 58 миллионов человек), против – 21,27% (около 16 миллионов граждан).