Фадеев назвал электронное голосование примером для других стран
2 июля 2020, 20:33[ «Аргументы Недели» ]
Электронное голосование – это современно и служит примером для других стран. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Одним из важных аспектов правозащитник назвал проведение электронного голосования в Москве и Нижнем Новгороде, отметив, что такую современную форму реализации избирательных прав граждан необходимо расширять.
Фадеев также отметил, что в электронном голосовании практически не было сбоев. По его словам, проведение общероссийского голосования не было обязательным для принятия поправок в Конституцию, однако реализация данной процедуры стала значимым решением для страны.
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