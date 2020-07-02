Климов заявил о высоком уровне сознательности большинства россиян
2 июля 2020, 18:00[ «Аргументы Недели» ]
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил о попытках вмешательства извне во внутренние дела РФ в период подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
По его словам, «буквально с момента оглашения президентского послания Федеральному Собранию в странах коллективного Запада развернули массированную кампанию с целью дискредитации как самих изменений в тексте Конституции, так и процедуры общероссийского голосования по ним».
Климов подчеркнул, что «благодаря высокому уровню сознательности и ответственности большинства граждан России», задуманный за рубежом антироссийский спектакль провалился, свидетельством чему служат озвученные ЦИК данные по голосованию.
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