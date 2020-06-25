В Совете Федерации не исключают провокаций во время голосования по Конституции
25 июня 2020, 16:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета не исключают проведения 1 июля провокаций, инициированных извне. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов.
По его словам, уже 15 января после оглашения в президентском послании предложений о внесении изменений в текст действующей Конституции РФ Запад, и в первую очередь Вашингтон, начал принимать экстренные меры по противодействию укреплению российского суверенитета.
Климов напомнил, что «Голос Америки», к примеру, в июне активно рекламировал тех, кто призывает не голосовать за поправки. В частности, речь шла о так называемом движении «НЕТ!», – сказал сенатор.
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