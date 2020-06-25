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В ЦИК назвали провокациями попытки проголосовать дважды за поправки в Конституцию

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

В ЦИК назвали провокациями попытки проголосовать дважды за поправки в Конституцию
Глава ЦИК Э. Памфилова, фото: CEC Russia, globallookpress.com

Элла Памфилова, председатель Центризбиркома, прокомментировала сообщение журналиста Павла Лобкова о том, что он смог проголосовать по поправкам в Конституцию два раза - на избирательном участке №141, а через час - в электронном виде.  Памфилова назвала попытки граждан проголосовать дважды "провокацией".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России назначено на 1 июля, Но фактически будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

"Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать", - сказала Памфилова. 

Согласно процедуре, утвержденной ЦИКом, избирателям, которые подали заявление на электронное голосование и которым после проверки по базам разрешили голосовать в этой форме, не должны выдавать бюллетени. Но если они передумают и решат прийти на обычный участок, они смогут это сделать только 1 июля, когда электронное голосование завершится.

Дмитрий Песков пояснил, почему Владимир  Путин инициировал внесение поправок в Конституцию России, хотя ранее заявлял о нецелесообразности изменений в Основном законе страны.

Знаменитая гимнастка, депутат Госдумы  Светлана Хоркина сегодня приняла участие в голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации.  По словам гимнастки, она проголосовала в первый день, так как «любит быть первой во всем».

ИЧ

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