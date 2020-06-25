В Кремле пояснили, почему Путин инициировал внесение поправок в Конституцию

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25 июня 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Голосование по поправкам к Конституции РФ. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 25 июня, сообщил, почему глава российского государства Владимир Путин инициировал внесение поправок в Конституцию России, хотя ранее заявлял о нецелесообразности изменений в Основном законе страны.

Журналисты задали вопрос Пескову: почему Путин в 2012 году говорил о том, что его решение после двух сроков вновь не баллотироваться в президенты является доказательством неавторитарного характера российской политической системы, а теперь он согласился на изменение Конституции.

Песков на уточнение, что сейчас поменялось в жизни России или в убеждениях Путина, сказал: "Очень важны нюансы. Путин, говоря про 2008 год, говорил о существовавшей тогда ивентуальной возможности инициировать изменения Конституции".

По словам пресс-секретаря президента, в настоящее время назрела возможность внесения субстантивных поправок в Конституцию, ранее речь шла только о поправках, связанных с новым президентским сроком Путина. Песков отметил, что новый президентский срок Путина - недавняя инициатива депутатов Госдумы. Это предложение внесла депутат нижней палаты парламента Валентина Терешкова.

Представитель Кремля напомнил, что в 2008 году "речь шла только о возможности баллотироваться и тогда как таковую возможность баллотироваться в середине срока Путин абсолютно отверг".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

Эксперт, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что поправки в статью 83 Конституции РФ создадут новую «суперпозицию» центров влияния в структуре российской исполнительной власти.