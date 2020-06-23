В России после 1 июля может появиться новая политическая система

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23 июня 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Поправки в статью 83 Конституции РФ создадут новую «суперпозицию» центров влияния в структуре российской исполнительной власти, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По его словам, благодаря поправкам, вводится новая система назначения премьер-министра и его замов, его заместителей, федеральных министров, судей высших судов и аудиторов Счетной палаты РФ, возрастут возможности Госдумы и Совета Федерации влиять на формирование органов российской исполнительной власти.

«Если вспомнить послание президента РФ Владимира Путина, которое и дало старт конституционному процессу, то это было его основным наполнением», – рассказал Солонников ФБА «Экономика сегодня».

Он также отметил, что тогда создалось впечатление, что президент РФ пытается создать новый баланс между федеральными органами власти – новую «суперпозицию» центров влияния. В результате в стране может появиться новая модель формирования правительства, где за президентом останутся генеральные вопросы внешней и внутренней политики, а экономическое развитие станет прерогативой парламента.

«Перед нами задел для новой политической системы, в которой партии будут играть более значимую роль. Пока у них не появится функций, они не смогут этого делать. Без таких функций они останутся «политическим детским садом», – считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, поправки в Конституцию РФ значительно обновят российскую политическую систему.