Андрей Клишас объяснил, зачем нужна поправка об обнулении сроков Путина в Конституции

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Андрей Клишас объяснил, зачем на самом деле нужна поправка об обнулении власти Путина в Конституции. Оказывается, она нужна чиновникам, чтобы они могли спокойно работать.

«Чтобы система заработала, люди, в первую очередь, некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, должны перестать думать о трансфере. Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее», - цитирует сопредседателя рабочей группы по поправкам РБК.

По этой логике, если ввести монархию и успокоить всех чиновников и политический истеблишмент, тогда Россия стопроцентно станет процветающей державой.