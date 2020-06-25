Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина проголосовала по поправкам в Конституцию

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25 июня 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Гимнастка Светлана Хоркина, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Отечественная гимнастка Светлана Хоркина, дважды выигравшая Олимпийские игры, сегодня приняла участие в голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации. Об этом Хоркина рассказала в беседе с представителями СМИ.

По словам гимнастки, она проголосовала в первый день, так как «любит быть первой во всем».

«Если я могу сделать ответственный шаг, то я это делаю всегда первая. Я воспользовалась первым днем голосования, так как считаю, что это безопаснее всего, потому что пока еще никого нет. Я свой гражданский долг выполнила и теперь считаю, что я свободна», - отметила Хоркина.

Спортсменка призвала россиян последовать ее примеру - выразить свою гражданскую позицию и проголосовать.

«Я убедилась, что все хорошо организовано и все достаточно спокойно. Я считаю, что каждый должен проголосовать, чтобы потом не кричать, что тебя не услышали, и чтобы потом не было недоразумений и претензий», - заявила Светлана Хоркина.

Голосование пройдет до 1 июля включительно. Накануне сообщалось, что в штабе по наблюдению за голосованием в Москве проинформировали о полной готовности к работе.