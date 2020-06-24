Штаб по наблюдению за голосованием в Москве полностью готов к работе

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24 июня 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН «Москва»

Голосование, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Московский штаб по наблюдению и контролю за голосованием по поправкам к Конституции Российской Федерации полностью готов к работе, обучение наблюдателей фактически подошло к концу. Соответствующее заявление в разговоре с сотрудниками СМИ сделал Александр Асафов, официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице.

По словам Асафова, ставшего собеседником АГН «Москва», обучение прошли наблюдатели, которые будут работать в call-центре штаба и группе видеонаблюдения, а также те, что будут находиться на участках для голосования. Как отметил спикер штаба, «все системы отстроены, налажены». Некоторое время назад прошло тестирование электронного голосования, также сформирован реестр избирателей для участия в нем.

Сегодня ведется последняя проверка, чтобы с утра четверга можно было приступить к полноценной работе по всем направлениям деятельности общественного штаба.

Как рассказал Александр Асафов, точное количество наблюдателей станет известно завтра, когда выйдет первая сводка информационного штаба. Также, по словам Асафова, будут предоставлены сведения о том, сколько наблюдателей пришло от политических партий, сколько от общественных и некоммерческих организаций.

Голосование по конституционным поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что к программе «Миллион призов», в которой могут принять участие проголосовавшие москвичи, присоединились благотворительные фонды.