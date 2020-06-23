«Миллион призов»: Москвичи смогут отдать свои баллы на благотворительность

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23 июня 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Бездомные животные, pixabay.com

К программе «Миллион призов» присоединятся тринадцать некоммерческих организаций (НКО). С 1 июля баллы, полученные в качестве приза, жители российской столицы смогут потратить на благотворительность. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном на официальном сайте московского градоначальника.

Отмечается, что у москвичей будет возможность оказать помощь фондам «Спешите делать добро!» и «Женщины за жизнь», фонду поддержки слепоглухих людей «Со-единение». Также в списке «Котодетки», организация, помогающая бездомным животным. В дальнейшем перечень фондов будет пополняться.

В рамках программы для горожан подготовили два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов. Один балл приравнен к одному рублю.

Для того, чтобы программа охватила максимальное количество человек, сертификаты участника будут выдавать в период, когда пройдет голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации, - с 25 июня по 1 июля. Принять участие в «Миллионе призов» могут как москвичи, проголосовавшие традиционным способом, так и граждане, которые выразят свое отношение к поправкам в онлайн-режиме.

Ранее стало известно, что к программе «Миллион призов» присоединились 80 компаний. Они предоставят скидки в кафе, ресторанах и магазинах.