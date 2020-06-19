Почти 80 предприятий столицы присоединилось к программе «Миллион призов»

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19 июня 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

Урна для голосования, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Почти 80 предприятий торговли и услуг, работающих на территории столицы Российской Федерации, присоединилось к программе «Миллион призов». Соответствующая информация содержится в материале, появившемся на официальном сайте московского мэра.

Отмечается, что партнерами программы, которую запустят в ближайшие дни, стали предприятия торговли, общественного питания, аптечные сети, среди которых «Самсон фарма», «Детский мир», «Леонардо», «Кофе Хауз», «Авоська» и «Азбука вкуса». Список организаций, поддержавших «Миллион призов», продолжает увеличиваться.

Жители столицы смогут получить по этой программе сертификаты, бонусы и скидки, которые можно будет использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, и обменять на городские поощрения. Всего предусмотрено 2 млн призов номиналом от 1 тысячи до 4 тысяч баллов. Один балл равняется одному рублю.

Для того, чтобы в программе приняло участие максимальное число москвичей, сертификаты будут выдавать в период, когда пройдет голосование по поправкам к Конструкции РФ, - с 25 июня по 1 июля.

Участниками программы смогут стать горожане, проголосовавшие на избирательных участках (или на дому) и в онлайн-режиме.

Во время офлайн-голосования гражданин будет получать сертификат с уникальным номером. Для регистрации в программе его необходимо направить в СМС на номер 7377. Москвичам, которые предпочтут высказать свое отношение к конституционным поправкам по интернету, сообщение с номером придет автоматически 24 июня на телефонный номер, который указан в личном кабинете.

Ежедневно в 22.00 компьютерная программа посредством случайного отбора определит победителей. Они получат СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его нужно будет ввести в специальное поле на сайте программы «Миллион призов».

Обменять специальные баллы на поощрения победители смогут на том же интернет-ресурсе в период с 26 июня по 31 декабря.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Москве анонсировали старт общегородской программы «КультЛето».