Наталья Сергунина анонсировала старт общегородской программы «КультЛето»

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июня 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Для жителей столицы подготовили программу «КультЛето», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Общегородская программа летнего досуга «КультЛето» стартует в Москве на следующей неделе. Кружки и секции для горожан всех возрастов организуют 77 культурных центров столичного департамента культуры. Вначале занятия будут проходить в онлайн-формате. А когда позволит эпидемиологическая обстановка, их перенесут в культурные центры. Продлятся уроки и мастер-классы до 31 августа», - приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, культурные центры готовят на лето больше 570 познавательных и досуговых программ. При этом всем желающим предлагают выбрать одно или сразу несколько направлений - от хореографии и рисования до спорта и иностранных языков.

Как уточняется, расписание виртуальных занятий до 12 июля включительно опубликовано на сайте «Онлайн.Библиогород». Каждые две недели оно будет обновляться. Как только позволит эпидемиологическая обстановка, программа пополнится офлайн-занятиями в досуговых центрах и дворцах культуры. Основная часть всех курсов для детей и взрослых будет проходить на бесплатной основе.