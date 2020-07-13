Бывший полковник назвал достаточное для уничтожения США число подлодок России
13 июля 2020, 14:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФАН
Полковник в отставке, российский военный эксперт Виктор Баранец рассказал, сколько подводных лодок РФ хватит для уничтожения Соединенных Штатов. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.
Баранец прокомментировал для журналистов материал китайского издания Sohu, в котором говорится, что в случае вооруженного конфликта с США быструю победу России обеспечат ее субмарины. По словам собеседника издания ФАН, даже трех из двенадцати российских лодок хватит для того, чтобы превратить Штаты в «пролив имени товарища Сталина». Как отметил Виктор Баранец, каждая из этих подлодок несет на своем борту шестнадцать ядерных зарядов большой мощности.
Ранее сегодня сообщалось, что The National Interest, американский журнал, рассказал о «неприятном сюрпризе», который готовит Вашингтону в Крыму Москва.
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