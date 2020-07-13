Sohu назвало сценарий быстрого разгрома США в случае войны России с Америкой

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13 июля 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Обозначен сценарий быстрого разгрома Соединенных Штатов в случае вооруженного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах китайских интернет-СМИ.

Издание Sohu отмечает, что военные РФ никогда не пойдут на такую глупость, как лобовая атака в отношении американской стороны, они будут действовать значительно хитрее. Если начнется конфронтация, Москва направит против Штатов свои подводные лодки. Применение российских субмарин, способных быть незаметными для врага, обеспечат быструю капитуляцию Вашингтона, говорится в процитированном материале.

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте заявили о способности США экономически уничтожить Россию с помощью рестриктивных мер.