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National Interest поведал о готовящемся Россией «неприятном сюрпризе» США в Крыму

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

National Interest поведал о готовящемся Россией «неприятном сюрпризе» США в Крыму
Российский стратегический бомбардировщик, UAC / globallookpress.com

Российская Федерация готовит «неприятный сюрприз» Соединенным Штатам в Крыму. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад на страницах американских СМИ.

Как пишет журнал The National Interest, Москва собирается отправить на полуостров прошедшие модернизацию бомбардировщики Ту-22М3М. Предполагается, что обновленные самолеты смогут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В процитированной публикации отмечается, что Ту-22М3М станут острием новой силовой стратегии РФ по противодействию американскому флоту в Черном море и других регионах.

Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Евгений Сатановский назвал лучший способ ликвидации планов Вашингтона «уничтожить» Россию.

ДЦ

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