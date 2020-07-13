National Interest поведал о готовящемся Россией «неприятном сюрпризе» США в Крыму

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13 июля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Российский стратегический бомбардировщик, UAC / globallookpress.com

Российская Федерация готовит «неприятный сюрприз» Соединенным Штатам в Крыму. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад на страницах американских СМИ.

Как пишет журнал The National Interest, Москва собирается отправить на полуостров прошедшие модернизацию бомбардировщики Ту-22М3М. Предполагается, что обновленные самолеты смогут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В процитированной публикации отмечается, что Ту-22М3М станут острием новой силовой стратегии РФ по противодействию американскому флоту в Черном море и других регионах.

Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Евгений Сатановский назвал лучший способ ликвидации планов Вашингтона «уничтожить» Россию.