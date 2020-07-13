Сатановский назвал лучший способ ликвидации планов США по «уничтожению» России

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13 июля 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт, раскрыл самый эффективный способ ликвидации планов Соединенных Штатов по «уничтожению» Российской Федерации. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Согласно точке зрения аналитика, действия Вашингтона на международной арене направлены на уничтожение РФ как самостоятельной политической и экономической единицы. Лучшим способом противодействия этому Сатановский назвал «активную оборону», которая предполагает ликвидацию открытых врагов страны за границей.

Ранее в понедельник сообщалось, что в сети опубликовали информацию об «облаве» самолетов НАТО на российскую субмарину «Орел».