Появилась информация об «облаве» самолетов НАТО на российскую подлодку «Орел»
13 июля 2020, 12:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: Avia.pro
Самолеты Североатлантического альянса устроили «облаву» на российскую подводную лодку «Орел». Об этом рассказывается в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.
Как пишет портал Avia.pro, некоторое время назад ВВС входящей в НАТО Дании обнаружили у своих территориальных вод субмарину «Орел», которая двигалась в сторону России в надводном положении. Самолеты альянса совершили «провокационные полеты» над лодкой, говорится в процитированной публикации.
Также отмечается, что военным Дании потребовалось пятнадцать минут, чтобы обнаружить «Орла». За это время российская подлодка смогла бы уничтожить весь флот НАТО в северной части Европы, констатируется в материале.
Ранее сообщалось, что китайское издание Sohu назвало сценарий быстрого разгрома США Россией в случае войны.
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