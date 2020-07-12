Трамп назвал, чем рэпер Канье Уэст лучше демократа Джо Байдена
12 июля 2020, 10:48[ «Аргументы Недели» ]
Действующий американский президент рассказал, в чем преимущество рэпера Канье Уэста перед демократом Джо Байденом в предвыборной гонке. Выборы главы Соединенных Штатов пройдут в ноябре этого года.
Трамп считает, что Уэст сможет с легкостью отнять голоса темнокожих американцев у Байдена, поскольку демократ никак не проявил себя в помощи афроамериканцам. «Для него это будет не сложно. Коррупционер Джо не сделал ничего хорошего для чернокожих американцев», - заявил Трамп.
Ранее Канье Уэст сообщил, что намерен попробовать себя в роли президента США. Также на этот пост нацелилась знаменитая блондинка Пэрис Хилтон.
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