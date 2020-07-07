Пэрис Хилтон начала предвыборную кампанию: блондинка намерена стать президентом США

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7 июля 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

Пэрис Хилтон. Фото: соцсети

Вслед за рэпером Канье Уэстом знаменитая блондинка Пэрис Хилтон решила попробовать себя в роли президента Соединенных Штатов. Она объявила о начале предвыборной кампании.

Хилтон заявила, что стране нужна женская рука с безупречным маникюром, а Овальному кабинету – капитальный ремонт. Своим лозунгом блондинка сделала призыв «Сделать Америку снова горячей». Теперь в своем Instagram-аккаунте она публикует агитационные ролики на фоне звездно-полосатого флага. Причем зачастую в них она предстает в откровенных нарядах или даже топлес. В случае победы вице-президентом Пэрис обещает сделать певицу Рианну.