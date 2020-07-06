Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Политолог оценил шансы рэпера Канье Уэста быть избранным на пост президента США

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Политолог оценил шансы рэпера Канье Уэста быть избранным на пост президента США
Канье Уэст, Imagespace/Keystone Press Agency

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в понедельник оценил шансы рэпера Канье Уэста быть избранным на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Ранее артист заявил, что намерен баллотироваться на пост американского лидера. Алексей Фененко полагает, что кандидатурой Канье Уэста могут воспользоваться демократы на следующих выборах, поскольку избраться от республиканцев или самостоятельно у него нет шансов.

По мнению политолога, даже если рэпер заручится поддержкой большой части афроамериканского населения, это может и не оказать влияния на исход голосования, поскольку президент избирается не гражданами, а штатами. Каждый штат в свою очередь имеет собственную квоту выборщиков, поэтому даже если Уэста поддержит абсолютно афроамериканский штат, но у него при этом маленькая квота выборщиков, "это не будет означать ничего", заметил эксперт.

ЕТ

Общество

Путин подчеркнул, что еще не ясно, когда Европа откроет свои границы для России

Путин подчеркнул, что еще не ясно, когда Европа откроет свои границы для России

Президент России Владимир Путин отметил, что пока сложно прогнозировать, когда Европа откроет границы для российских граждан. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью