Политолог оценил шансы рэпера Канье Уэста быть избранным на пост президента США

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в понедельник оценил шансы рэпера Канье Уэста быть избранным на пост президента Соединенных Штатов Америки.
Ранее артист заявил, что намерен баллотироваться на пост американского лидера. Алексей Фененко полагает, что кандидатурой Канье Уэста могут воспользоваться демократы на следующих выборах, поскольку избраться от республиканцев или самостоятельно у него нет шансов.
По мнению политолога, даже если рэпер заручится поддержкой большой части афроамериканского населения, это может и не оказать влияния на исход голосования, поскольку президент избирается не гражданами, а штатами. Каждый штат в свою очередь имеет собственную квоту выборщиков, поэтому даже если Уэста поддержит абсолютно афроамериканский штат, но у него при этом маленькая квота выборщиков, "это не будет означать ничего", заметил эксперт.
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