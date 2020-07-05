В Госдуме отреагировали на намерение Канье Уэста стать президентом США

Аргументы Недели → В мире 13+

5 июля 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Госдума. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Муж Ким Кардашьян, американский рэпер Канье Уэст заявил о своем желании попробовать себя в роли президента Соединенных Штатов. В Госдуме прокомментировали его планы.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина предположила, что участие Уэста в предвыборной гонке может оказаться выгодным для нынешнего президента США Дональда Трампа. При этом она добавила, что в этом году рэпер не сможет участвовать в выборах, поскольку сроки регистрации кандидатов уже прошли.

«Однако не исключено, что речь может пойти о попытке создания движения чернокожих американцев, альтернативного протестному Black Lives Matter, либо о перехвате влияния на эти сетевые структуры… В этом смысле демарш Уэста на руку Трампу, и поддержка Уэста со стороны последовательного трамписта Илона Маска выглядит логичной», - добавила депутат.