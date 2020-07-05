В Госдуме отреагировали на намерение Канье Уэста стать президентом США
5 июля 2020, 17:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Муж Ким Кардашьян, американский рэпер Канье Уэст заявил о своем желании попробовать себя в роли президента Соединенных Штатов. В Госдуме прокомментировали его планы.
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина предположила, что участие Уэста в предвыборной гонке может оказаться выгодным для нынешнего президента США Дональда Трампа. При этом она добавила, что в этом году рэпер не сможет участвовать в выборах, поскольку сроки регистрации кандидатов уже прошли.
«Однако не исключено, что речь может пойти о попытке создания движения чернокожих американцев, альтернативного протестному Black Lives Matter, либо о перехвате влияния на эти сетевые структуры… В этом смысле демарш Уэста на руку Трампу, и поддержка Уэста со стороны последовательного трамписта Илона Маска выглядит логичной», - добавила депутат.
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