Супруг Ким Кардашьян планирует стать президентом США
5 июля 2020, 07:59[ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известный исполнитель и супруг Ким Кардашьян Канье Уэст заявил, что намерен побороться за пост президент Соединенных Штатов. По его словам, пора «реализовывать надежды Америки».
«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», - высказал певец.
Однако, в каком именно году он вступит в борьбу за должность главы государства, уточнять не стал. При этом сопроводил свое послание хэштегом «Видение2020». Пользователей удивило желание артиста, зато основатель компаний SpaceX Илон Маск поддержал его.
Отмечается, что ранее Канье Уэст говорил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году.
Ранее Дональд Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма.
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