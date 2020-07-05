Трамп: США «нанесли удар» фашистам и «свергли» коммунистов

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5 июля 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Дональд Трамп со своей супругой Миланией, Chris Kleponis/globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря праздничную речь в честь Дня независимости, заявил, что «американские герои» победили фашистов и коммунистов. По его словам, такая же судьба вскоре ожидает «левых».

«Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей - людей, которые во многих случаях не соображают, что делают», - высказал он.

Трамп отметил, что американцы «нанесли поражение нацистам, опрокинули фашистов, свергли коммунистов» и, защитив ценности страны, «загнали на самый край земли» террористов. Он добавил, что не позволит протестующим сносить памятники, «стирать историю», вести пропаганду среди детей и «попирать» принципы.