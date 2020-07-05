День Независимости: битва продолжается. В США до сих пор идут протесты, а вместе с ними распространяется коронавирус

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5 июля 2020, 00:46 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

В этом году день 4-го июля для США обернулся вовсе не празднествами, а настоящей трагедией. Коронавирус стремительно распространяется по всей территории страны. Сегодня был побит настоящий антирекорд в выявленном количестве заболевших. Тесты обнаружило более 57 000 случаев заражения за прошедшие 24 часа. Вирус распространяется просто с космической скоростью, и катастрофа может быть не за горами. Всё это обусловлено случившимися бунтами и агрессивными демонстрациями экстремистов. Движение «Black Lives Matter» можно спокойно обвинить в пособничестве развития Covid-19. Возможно, если бы не устроенные беспорядки, эпидемиологическая ситуация была бы куда более благоприятной.

Протесты, между тем, продолжаются. Бои до сих пор идут. Выдвигаются всё более и более нелепые требования со стороны бунтарей. Несмотря на ликвидацию преступной зоны в Сиэтле, движение фанатиков всё ещё очень сильно на территории Штатов. Жители Миссури уже вынуждены обороняться от экстремистов с оружием, чтобы хоть как-то защитить свои дома. В сети то и дело ходят слухи о тщательно спланированной операции по «выводу из строя» крупнейшей сверхдержавы на планете. Есть вероятность, что акции протестов и бунты были просто-напросто спровоцированы, и не исключено, что здесь поработали возможные создатели коронавируса и организаторы пандемии. Напомним, что правительство США согласно с конспирологической теорией происхождения «ковида».

Но всё же президент Трамп в полной уверенности, что «уханьская пробирка» будет побеждена, и в скором времени «Америка снова станет великой». По словам Трампа, он постарается сделать всё, чтобы США не потеряли статус процветающей и сильной державы.