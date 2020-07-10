Канье Уэст выставит свою кандидатуру на пост президента США

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10 июля 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mi3ch.livejournal.com

В своем интервью Forbes знаменитый рэпер и исполнитель хип-хопа Канье Уэст объявил, что намерен выставить свою кандидатуру на пост президента США. Своим кандидатом на пост ⁠вице-президента Канье выбрал Мишель Тидбол, 57-летнюю проповедницу и «библейского тренера по личностному росту». Советниками он объявил свою супругу Ким Кардашьян и Илона Маска. Основателя Space X в случае победы планирует сделать «главой нашей космической программы».

Канье ставит под вопрос эффективность вакцинации, называя прививки «отметиной зверя». В интервью Forbes он отметил, что «так много наших детей были привиты и парализованы… Так что, когда говорят, что справиться с ковидом поможет вакцина, я отношусь к этому крайне настороженно». Уэст также поддерживает популярную конспирологическую теорию: «Они хотят всех нас чипировать – сделать с нами все возможное, чтобы мы не попали в рай».

Рэпер занимает пролайферскую (против абортов) позицию, потому что «чтит сказанное в Библии». «Все эти программы попали в наши города с помощью белых националистов для выполнения работы дьявола».

Канье хочет сделать молитвы в школах обязательными. «Восстановить в Божьей стране страх перед гневом Его и любовь к Нему во всех школах и организациях – тогда снизится страх и любовь ко всему остальному. Убрать молитвы и Господа из школ – таков был дьявольский план, поэтому уровень самоубийств у наших детей как никогда высок. Этот план означает больше наркотиков, больше смертей и суицидов».

Канье против смертной казни. «Не убий»

Рэпер намеревается покончить с жестокостью полиции, но напоминает, что «полицейские тоже люди». Он считает себя одним из немногих чернокожих, кто может открыто говорить об этом.

Пока что Уэст недостаточно разобрался с налогообложением в США, но обещает «провести исследование с самыми компетентными экспертами, которые служат Богу, и выработать лучшее решение по этому вопросу».

Также у Уэста нет своего видения внешней политики страны. «Я нацелен на защиту Америки с помощью нашей великой армии. Давайте сначала сфокусируемся на себе». Хотя некоторые представления у него все же имеются: он не скрывает своей любви к Китаю и не винит их в пандемии. «Это не вина Китая и китайцев. Они тоже Божьи люди».

Еще один приоритет в его внутренней политике – избавиться от химикатов. «В нашем дезодоранте, зубной пасте – во всем, где они мешают нам служить Богу». Насчет лечения коронавируса он также высказался вполне однозначно: «Мы молимся. Нам просто нужно перестать делать вещи, которые злят Бога».

«Когда я стану президентом, давайте повеселимся. Забудем все эти разговоры о расизме, выделим каждому 40 акров земли и мула – такой вот план. – Именно Бог назначает президента США. Выиграю ли я гонку в 2020-м или 2024-м – на все воля Божья».

В интервью Forbes Канье упомянул Бога и дьявола 19 и 4 раза соответственно.