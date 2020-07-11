Коронавирус спровоцировал протесты в Израиле

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11 июля 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото из архива автора

Около десяти тысяч людей вышли на акцию протеста в Тель-Авиве. Они недовольны действиями правительства. Об этом сообщает британская the Guardian.

Демонстранты высказывают недовольство работой правительства Израиля во время пандемии. Люди обвиняют власти в том, что они не справляются с экономическим кризисом, вызванным пандемией.

«Израильское правительство и его лидер несут ответственность за провал в осуществлении программ помощи», - заявили организаторы акции протеста. Они призвали правительство внести поправки в свои пакеты финансовой помощи.

В одном из докладов в комиссии ООН по правам человека коронавирус спровоцировал пандемию нищеты. Действия сербского правительства уже тоже вызвали протесты. Теперь митинги начались в Израиле.