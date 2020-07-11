В Сербии протесты против коронавируса

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11 июля 2020, 21:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото из архива автора

Четвертый день продолжаются протесты в Сербии. Активисты выступают против ограничений, связанных с коронавирусом. Больше похоже на какую-то ерунду. Эти протесты — все равно, что бибикать в центре пробки, чтобы машины поехали быстрее.

Протесты собрали тысячи людей. Активисты бросают петарды, скандируют националистические лозунги.

«Тысячи людей уже четвертый день протестуют по всей Сербии», — сообщила британская пресса: «Поводом для этого стали претензии к правительству, касающиеся борьбы с коронавирусом».

Президент Сербии Алексндр Вучич уже осудил действия активистов. Он назвал протесты «чистым терроризмом».

Эти протесты и правда выглядят нелепыми. Правительство Сербии не может остановить коронавирус. Тем более, что есть опыт Соединенных Штатов. Там уже заражаются по 70 с лишним тысяч человек в день. Немалую роль в распространении коронавируса в США сыграли митинги, которые там прошли в самый разгар пандемии.