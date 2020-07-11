Сербская ярость. Протесты в Сербии вызвали панику президента Вучича

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11 июля 2020, 20:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Из-за серьёзной коронавирусной опасности власти Сербии были вынуждены пойти на увеличение ограничительных мер.

Президент Александр Вучич объявил о предстоящем введении комендантского часа. Но реакция общественности была непредсказуемой. В Белграде вспыхнули стихийные митинги, которые стремительно переросли в беспорядки и уличные бои. Протестующие даже попытались прорваться в здание парламента, но были остановлены правоохранителями. Подобной реакции правительство Сербии явно не ожидало.

Более 40 полицейских пострадали в результате схваток с бунтовщиками. Некоторых их защитников закона получили очень серьёзные ранения. Впрочем, и протестующим тоже досталось. На улицах вспыхнули по-настоящему жестокие бои. В ход шло практически всё, что попадалось под руку : от дубинок и камней до пиротехнических изделий. Правоохранители активно применяли против бунтарей слезоточивый газ, надеясь хоть как-то разогнать их и привести к спокойствию. Президент Александр Вучич назвал подобные действия протестующих попыткой госпереворота и желанием развязать гражданскую войну.

В соцсетях вовсю обсуждают причины подобных событий. Одни винят в этом провокаторские группировки, другие – заявляют о гневе народа, а третьи рассуждают про таинственных организаторов коронавирусной пандемии.