Коронавирус стал причиной пандемии нищеты

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11 июля 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Глобальная эпидемия привела к тотальному обнищанию людей. Больнее всего пандемия ударила по бедным слоям населения. Богатые выходят с минимальными издержками. Такое мнение высказал Филипп Олстон, который покидает пост специального докладчика по вопросам крайней нищеты в Верховной комиссии ООН по правам человека.

Спровоцированная короанвирусом пандемия нищеты названа скрытой. COVID-19 опустошает планету. Негативные последствия непропорционально отражаются на разных слоях населения планеты.

«Сотни миллионов людей обречены на нищету и безработицу, наряду с огромным ростом голода, бездомности и опасной работы», — сказал Филипп Олстон.

В своем заключительном докладе Олстон назвал главную проблему правительств разных стран. Они ориентировались на фальшивый показатель.

Ранее считалось, что количество бедных на планете становится все меньше. Политики ориентировались на международную черту бедности Всемирного банка. Она была установлена на уровне 1,9 долларов в день.

Этот показатель не отражал реальное положение дел. В реальности 1,9 доллара в день во многих странах не покрывает расходы на питание и жилье.