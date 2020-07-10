В Австралии оштрафовали компанию друзей за пикник

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10 июля 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Австралия в эпоху коронавируса на фото Globallookpress.com/ Flo Rols

Штрафом в 26 тысяч долларов закончилась вечерника по случаю дня рождения в Австралии. Полиция наказала компанию друзей.

Нарушение правил было обнаружено после звонка в полицию. Звонил сотрудник сетевой забегаловки. Он предупредил полицию о большом заказе. Два человека заказали 20 блюд.

«Полиция проследила за автомобилем курьера», — сообщила британская the Guardian: «Слежка продолжалась до таунхауса в пригороде. Там была обнаружена группа людей, которые затем попытались спрятаться на заднем дворе, в гараже и под кроватями».

По итогам спецоперации с отчетом выступил комиссар местной полиции. Если упаковать его заявление в одну строчку, то получится «было выписано 16 штрафов за нарушение ограничений, введенных в связи с коронавирусом».

Общая сумма штрафа составила 26 тысяч долларов. Пока в Австралии полиция «из-под кроватей» любителей пикников, пандемия продолжает бушевать на планете. А ВОЗ тем временем пытается выяснить, кто виноват, чтобы потом что-нибудь делать.