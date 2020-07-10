ВОЗ начал расследование, почему началась пандемия

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10 июля 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Париж в эпоху коронавируса на фото Globallookpress.com /Alexis Sciard via imago-imag

Всемирная организация здравоохранения проводит собственное расследование. Выясняется, почему не получилось мир предупредить о коронавирусе.

Расследование названо очень трудным делом. Сложности добавляет то, что оно проводится в самый разгар пандемии. Его проводит бывший премьер-министр Новой Зеландии Элеорона Эйндж Рой. И она торопится.

«Это исследование направлено на то, чтобы предупредить повторное ослепление мира», — поясняет Элеонора Эйндж Рой: «И мы должны выяснить все сейчас, чтобы не оказаться в ситуации, когда на нас обрушится еще одна пандемия».

ВОЗ пытается выяснить, почему планета проворонила начало пандемии. Ее можно было остановить в самом начале. Но лидеры стран игнорировали угрозы.

По словам бывшей премьер-министра Новой Зеландии, «в первые дни пандемии глава ВОЗ кричал каждый день, но его никто не слышал». Хотя это был тот самый период, когда пандемию можно было остановить.

«Доктор Тедрос сказал мне, существует очень узкое окно, чтобы избежать пандемии, но оно быстро закрывается», — процитировала Элеонора Эйндж Рой главу ВОЗ: «Он сказал: я не знаю, что еще я могу сделать. Я кричу каждый день, но никто не слушает. Это очень пугает меня, потому что это как ядерная авария, только в случае со здоровьем».

Исследование было инициировано Всемирной ассамблеей здоровья. Так называется высший орган ВОЗ.